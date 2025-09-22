C’era anche la giovanissima Asia di Sala Consilina oggi a Napoli per incontrare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ospite di “Tutti a scuola!”, l’evento che inaugura il nuovo anno scolastico e che è stato trasmesso in diretta su Rai 1.

Asia, che è stata affetta da un tumore al rene, era diventata bersaglio dei cyberbulli sui social, dove pubblicava le sue storie di coraggio mentre lottava contro la malattia. La sua vicenda personale aveva colpito l’attenzione dei media, tra cui il programma di Italia 1 “Le Iene”, e all’epoca anche il Presidente Mattarella le aveva dedicato frasi di incoraggiamento tramite Instagram.

Così oggi pomeriggio la giovane valdianese, insieme ad altri bambini e ragazzi in cura al Santobono Pausillipon, ha accolto la massima carica dello Stato che ha fatto visita all’ospedale pediatrico. Coordinati dall’attore comico Lillo, Asia e i suoi compagni hanno potuto dialogare con Mattarella e porgli delle domande. Tra loro era presente anche il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Asia ha ricordato il giorno in cui ha ricevuto il messaggio del Presidente. “Ero triste e giù di morale perchè ero in ospedale, ma poi ho visto la notifica di quel messaggio e mi ha rallegrato la giornata” ha detto rivolgendosi a Mattarella che le ha risposto: “Grazie di cuore di questo ricordo!“.