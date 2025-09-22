Sanza: il 28 settembre giornata di raccolta del sangue con l’associazione SApieNZA
Il 28 settembre alle 8.00 l’associazione SApieNZA organizza una raccolta straordinaria di sangue a Sanza, in collaborazione con Avis.
La raccolta si svolgerà in Piazza Aviere Ciorciari.
Per donare bisogna avere un’età tra i 18 e i 65 anni, un peso non inferiore ai 50 kg e godere di un buono stato di salute.
Prima della donazione è preferibile fare una leggera colazione evitando latte e derivati.
Per informazioni contattare i numeri 380/3481455 (Pasquale Citera), 340/0041997 (Enza D’Onofrio), 349/7800532 (Demetrio Curcio), 320/3679515 (Antonio Citera).