Albanella: sversa illecitamente reflui zootecnici nei terreni, imprenditore di un’azienda bufalina denunciato
Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali da parte del personale del Nucleo Carabinieri Forestali di Capaccio Paestum in collaborazione con il personale del Nucleo Provinciale Guardie Giurate Ambientali dell’Associazione Accademia Kronos APS.
L’ennesimo controllo ha consentito di individuare ad Albanella dopo una intensa attività di indagine il responsabile di un illecito smaltimento di effluenti zootecnici e reflui della maturazione dell’insilato.
A seguito del controllo presso l’azienda bufalina è stato accertato che l’imprenditore smaltiva illecitamente nelle canalette stradali i reflui provenienti dalla maturazione dell’insilato mentre gli effluenti zootecnici (pari liquide), attraverso un accurato sistema di condotte interrate e di vasche interrate, grazie alla presenza di una elettropompa sommersa venivano smaltiti nei vicini terreni formando delle enormi pozze.
E’ stato inoltre accertato che il titolare dell’azienda, in assenza di qualsiasi titolo abilitativo ed a seguito dello smaltimento di ingenti quantitativi di inerti di origine edilizia, aveva realizzato numerosi riempimenti ma anche l’illecito innalzamento del piano di campagna, al fine di ampliare dei piazzali aziendali e creare una nuova viabilità di servizio.
Alla luce di quanto accertato i militari ed il personale tecnico del Nucleo Guardie Ambientali Accademia Kronos hanno proceduto al sequestro della quasi totalità della superficie aziendale ed alla denuncia dell’imprenditore con conseguente applicazione delle nuove e più incisive sanzioni introdotte dal Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116, “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi” nonché per violazioni alla normativa edilizia.