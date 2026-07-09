La sottoscrizione dell’accordo tra la Regione Campania e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL Comparto Sanità rappresenta un importante traguardo per il personale che opera nei Pronto Soccorso, nell’Osservazione Breve Intensiva (OBI), cioè un’unità funzionale del Pronto Soccorso, e sui mezzi di soccorso del 118.

Grazie a questo accordo saranno riconosciuti anche gli arretrati e verrà erogata un’indennità fino a 350 euro mensili al personale del ruolo sanitario infermieristico e ostetrico; 240 euro mensili al personale dell’Area degli Operatori (ruolo tecnico e socio-sanitario); 140 euro mensili al restante personale interessato.

Si tratta di un riconoscimento atteso da tempo per chi ogni giorno garantisce assistenza, professionalità e sicurezza nei servizi di emergenza-urgenza, affrontando carichi di lavoro e responsabilità sempre più elevati.

Come Componente del Consiglio Generale della CISL FP Campania, Giuseppe Procaccio esprime “soddisfazione per un risultato che conferma l’importanza del confronto sindacale e dell’impegno costante della CISL FP nella tutela e nella valorizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità pubblica”.

“Questo accordo è un passo importante, ma non il punto di arrivo – ha proseguito Procaccio -. Continueremo a lavorare con determinazione affinché vengano garantiti organici adeguati, maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, migliori condizioni organizzative e il pieno riconoscimento economico e professionale di tutto il personale sanitario. Un ringraziamento va a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori che, con competenza, dedizione e spirito di servizio, assicurano ogni giorno il diritto alla salute dei cittadini campani”.