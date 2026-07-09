Sono stati completati a Caggiano lavori sullo storico ponte “Murge Cappello” sulla SP341.

L’intervento realizzato dalla Provincia di Salerno ha riguardato la messa in sicurezza e il recupero dello storico ponte di inizio secolo “Murge Cappello”.

“Lavori importanti e attesi, che restituiscono piena sicurezza a un’infrastruttura storica del nostro territorio, fondamentale per la viabilità e per i collegamenti della nostra comunità – hanno commentato dall’Amministrazione Lamattina -. Desideriamo ringraziare la Provincia di Salerno e gli uffici tecnici provinciali per l’attenzione riservata al territorio di Caggiano”.

La Provincia di Salerno ha provveduto anche a ripristinare l’illuminazione delle gallerie Sigillito e D’Ambrosio lungo la superstrada SP442 Isca-Pantanelle.

“L’intervento tempestivo dei tecnici provinciali, coordinati dall’ing. Ernesto Sgaramella, ha consentito di risolvere un guasto importante e particolarmente complesso, che aveva lasciato completamente al buio entrambe le gallerie, creando evidenti criticità per la sicurezza degli automobilisti – hanno proseguito gli amministratori –. Un sentito ringraziamento va inoltre al Presidente Giuseppe Parente per aver accolto le richieste di ripristino dell’illuminazione delle gallerie”.

L’Amministrazione di Caggiano ha annunciato che la superstrada SP442 sarà oggetto, nei prossimi mesi, di ulteriori importanti interventi.

“La collaborazione istituzionale e l’ascolto dei territori sono fondamentali per dare risposte concrete ai cittadini” concludono gli amministratori.