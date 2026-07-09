Ha sortito un esito positivo la cabina di regia sulla crisi idrica in Basilicata convocata questa mattina dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

A commentare la riunione è stato il commissario regionale della Lega Basilicata, Pasquale Pepe. “La cabina di regia sulla crisi idrica conferma la massima attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Basilicata, con il finanziamento di ben 31 interventi sul nostro territorio per un importo totale di 147 milioni di euro. È la dimostrazione che la gestione dell’acqua si fa con una programmazione seria e una visione di lungo periodo, non inseguendo le emergenze. Queste risorse rappresentano una risposta puntuale per rafforzare la sicurezza dei nostri approvvigionamenti idrici, a beneficio dei cittadini e del comparto agricolo”.

Nel corso dei lavori è stato illustrato lo stato di attuazione del Programma nazionale degli investimenti nel settore idrico, che a livello complessivo conta 733 interventi per oltre 6 miliardi di euro. Dalla fotografia emersa durante la riunione, si registra un miglioramento della situazione nel Centro-Sud rispetto allo scorso anno, a fronte di una persistente severità idrica nel bacino del Po.

I 147 milioni destinati alla Basilicata si inseriscono in una strategia di investimenti ancora più ampia.

Il Mit ha infatti confermato di essere impegnato nella predisposizione delle procedure per l’assegnazione di circa un miliardo di euro a livello nazionale per il settore idrico potabile. A questo si aggiunge la definizione di un ulteriore programma di circa 700 milioni di euro nell’ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (Pnissi), che sarà destinato principalmente a interventi per l’uso irriguo della risorsa.