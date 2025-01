Il Tribunale del Riesame rigetta il ricorso contro l’accusa di associazione a delinquere proposto dai legali del consigliere regionale Luca Cascone e di Andrea Campanile, ex membro dello staff del Presidente della Provincia Franco Alfieri, attualmente ai domiciliari perchè coinvolto in un altro filone di inchiesta.

Il filone che coinvolge Cascone è relativo agli appalti per la Fondovalle Calore, per il completamento dell’Aversana e per il sottopasso ferroviario a Paestum.

Ricordiamo che lo stesso, subito dopo l’avviso di garanzia, aveva rimesso la delega alle Infrastrutture, mentre Campanile si è dimesso dal suo incarico.

Sono indagate anche altre persone, tra cui l’ex Responsabile del Settore Viabilità della Provincia di Salerno, Michele Angelo Lizio, il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Capaccio Paestum, Gianvito Bello, l’imprenditore Nicola Aulisio e la Dirigente comunale Federica Turi, che si è dimessa dall’incarico.

La Procura indaga su una presunta contaminazione delle procedure ad evidenza pubblica per le quali Alfieri si è adoperato per ottenere un tornaconto personale.

Ricordiamo che il Riesame non ha accolto neppure il ricorso presentato da Cascone per il dissequestro dei telefoni.

