Il sindaco di Petina Domenico D’Amato con ordinanza ha chiuso al traffico la Strada Dorsale degli Alburni tra Petina e Sant’Angelo a Fasanella fino ad una sua corretta messa in sicurezza.

L’interdizione si è resa necessaria dopo la nevicata che si è verificata sul territorio tra l’11 e il 12 gennaio che ha causato danni e disagi su quel tratto di strada soprattutto per la caduta di alberi e di rami.

Al momento, dunque, non è possibile un transito corretto lungo la Dorsale degli Alburni e il primo cittadino ha ritenuto opportuno emettere l’ordinanza di chiusura per consentire una messa in sicurezza e garantire l’incolumità degli automobilisti.