Incurante dei divieti anti-Covid va a spasso sulla spiaggia con il calesse. Nei guai 44enne di Battipaglia

Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno sorpreso l’ennesimo trasgressore delle misure di contrasto all’emergenza Coronavirus sul litorale che costeggia la Strada Provinciale 175, meglio nota come Litoranea.

Dopo la segnalazione da parte di una motovedetta della Sezione Operativa Navale di Salerno, in servizio di perlustrazione in mare, le Fiamme Gialle della locale 1^ Compagnia hanno individuato, sulla spiaggia di Pontecagnano, un uomo che, noncurante dei divieti vigenti in materia di spostamenti, passeggiava tranquillamente in sella ad un calesse.

Grande lo stupore dei militari quando, alla richiesta del motivo per il quale si trovasse lì, il 44enne di Battipaglia ha tentato di giustificarsi dicendo che, essendo il suo un cavallo da corsa, aveva necessità di farlo allenare su una

superficie morbida che non gli rovinasse gli zoccoli.

I Finanzieri gli hanno contestato la violazione della normativa nazionale sul divieto di spostamento, che prevede una sanzione amministrativa fino a 3.000 euro, e lo hanno segnalato alla ASL competente per l’osservanza della quarantena domiciliare fiduciaria di 14 giorni, imposta dall’ordinanza della Regione Campania.

Nella stessa giornata, lo stesso reparto ha sanzionato anche un altro individuo che, nei pressi di un supermercato di Salerno, vendeva pesce a bordo del suo furgoncino senza le previste autorizzazioni. Oltre al sequestro della merce e ad una multa di 5.000 euro per la violazione delle prescrizioni sul commercio di generi alimentari in aree pubbliche, per il venditore abusivo sono scattate anche in questo caso le sanzioni previste dalle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

