Sala Consilina: attiva da domani l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dedicata ai pazienti Covid-19

A partire da domani, mercoledì 22 aprile, sarà operativa l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale dedicata ai pazienti affetti o sospetti di infezione da Coronavirus a Sala Consilina.

Il Distretto 72, diretto dal dottor Claudio Mondelli, ha istituito la sede in ottemperanza a quanto previsto dal DPCM n.14 del 20 marzo scorso e dalla delibera dell’ASL Salerno n.296 del 17 marzo.

La sede dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale è ubicata in via Santa Maria degli Ulivi in contrada Fonti presso la ex Scuola Elementare. Sarà operativa dalle 8.00 alle 20.00 sette giorni su sette.

I sanitari delle USCA si coordineranno con il SEP aziendale e con i Medici di Medicina Generale adottando strategie concordate sulla gestione clinica e terapeutica dei pazienti affetti o sospetti Covid-19, secondo quanto stabilito dall’Unità di Crisi Regionale.

– Chiara Di Miele –