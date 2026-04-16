Sostegno totale dell’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro a Elbano De Nuccio, eletto Presidente dell’intero Consiglio Nazionale (CNDCEC) per il quadriennio 2026–2030.

Il neoeletto ha goduto del totale sostegno del Presidente Nunzio Ritorto e dell’intero Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina-Lagonegro che vedono in lui un rilancio della categoria.

Secondo l’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro “la vittoria della lista ‘Direzione Chiara’ rappresenta un segnale di forte continuità e visione per il futuro della professione”.

“Il nostro Ordine ha partecipato alla consultazione con una scelta di campo netta e condivisa: la votazione ha visto infatti la partecipazione unanime di tutti i componenti del Consiglio dell’Ordine, i quali hanno sostenuto con convinzione il programma del Presidente De Nuccio – ha chiarito Ritorto – Siamo certi che la sua guida porterà la categoria verso traguardi ambiziosi e condivisi. Il sostegno totale espresso dal nostro Consiglio testimonia la volontà di contribuire attivamente a un progetto di crescita solido e unitario”.

Un augurio speciale di buon lavoro per il prossimo mandato viene rivolto ai rappresentanti del territorio e delle regioni limitrofe, quindi al neoeletto consigliere per la Basilicata Eustachio Quintano, ai neoeletti consiglieri per la Campania Vincenzo Moretta e Rosa D’Angiolella, al neoeletto consigliere per la Calabria Antonio Repaci.

L’Ordine di Sala Consilina-Lagonegro riafferma il proprio impegno a collaborare strettamente con il nuovo Consiglio Nazionale per affrontare con determinazione le sfide che attendono la professione nel prossimo quadriennio.