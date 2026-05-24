Auto e moto coinvolte in un incidente stradale verificatosi intorno alle 12 in via Torino a Pontecagnano Faiano.

In sella alla moto viaggiavano marito e moglie che, per motivi da verificare, sono stati sbalzati sull’asfalto dopo lo scontro con la vettura.

Immediato l’intervento della Pubblica Assistenza VOPI allertata dal 118. I due feriti sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Ruggi” di Salerno a causa dei traumi riportati.

Sul luogo dell’incidente le Forze dell’Ordine che dovranno chiarire le responsabilità grazie ai rilievi.

Sempre nella tarda mattinata i sanitari della VOPI sono intervenuti anche a Montecorvino Pugliano dove in via Genova si sono scontrati una minicar guidata da un 17enne e un quad condotto da un 49enne. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale per accertamenti.