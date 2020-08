Incidente sull’A2 nei pressi di Lagonegro. Ferito incastrato in auto, intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 113 in direzione Sud nei pressi dello svincolo di Lagonegro.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Panda e un camion si sono violentemente scontrati. Nell’impatto l’uomo alla guida dell’auto, di Lagronegro, è rimasto incastrato tra le lamiere. Per liberarlo si è reso necessario l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del Capo Reparto Eugenio Siena. Dal Comando Provinciale dei caschi rossi di Salerno è stato inviato anche un elicottero sul tratto di A2 interessato dall’incidente.

I sanitari del 118 hanno soccorso il ferito in gravi condizioni e lo hanno trasportato nel vicino ospedale di Lagonegro.

Il traffico ha subito dei notevoli rallentamenti dato che entrambe le corsie sono state chiuse per consentire le operazioni di soccorso.

La dinamica dello scontro è al vaglio degli agenti della Polizia Stradale mentre il ripristino della viabilità è toccato alla squadra Anas intervenuta sul posto.

– Chiara Di Miele –