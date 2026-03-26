Grande partecipazione e clima di festa, ieri sera, a Polla, per la riapertura al pubblico dello storico Ristorante-Pizzeria “Il Cinghiale”, punto di riferimento della tradizione gastronomica locale.

Dopo qualche settimana di chiusura, dovuta ad importanti lavori di ampliamento ed ammodernamento, l’attività ha riaperto ufficialmente le porte al pubblico con una cerimonia inaugurale che ha previsto il tradizionale taglio del nastro e la benedizione da parte del Parroco don Antonio Calandriello, presente alla cerimonia assieme ai confratelli don Franco Maltempo, don Pasquale Gaito e fra’ Enrico Agovino, custode del Convento di Sant’Antonio. L’intervento ha consentito di rinnovare e valorizzare ulteriormente una struttura tra le più apprezzate del territorio, situata in una posizione suggestiva, a pochi metri dal Convento di Sant’Antonio, contribuendo così ad arricchire l’offerta turistica e ricettiva dell’intera area.

Presente all’inaugurazione, tra gli altri, anche il sindaco di Polla Massimo Loviso, unitamente all’assessore Giuseppe Curcio, che ha espresso parole di vivo apprezzamento. “Un grazie sincero alla famiglia Loisi che con professionalità, passione e cordialità, ingredienti fondamentali insieme all’ottima cucina proposta, dà ulteriore lustro alla nostra città – ha detto il sindaco nel suo intervento –. Questa sera inauguriamo un ampliamento importante per una delle strutture ricettive più importanti del nostro territorio, incastonata in un contesto di grande valore storico e culturale. La presenza di questa struttura contribuisce, infatti, a valorizzare ulteriormente questo luogo”.

Parole accolte con soddisfazione da parte del titolare del locale Michele Loisi, che con la moglie Lina e i figli Antonio e Vincenzo conduce da sempre l’attività, che ha voluto ringraziare le autorità intervenute e tutte le persone presenti alla serata inaugurale, sottolineando l’impegno costante nel mantenere alta la qualità dell’offerta e nel preservare la tradizione culinaria che da sempre contraddistingue la loro cucina. La riapertura de “Il Cinghiale” segna così un nuovo capitolo per uno dei locali simbolo di Polla, pronto ad accogliere clienti e visitatori in un ambiente rinnovato, senza rinunciare all’autenticità ed al calore di sempre.

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