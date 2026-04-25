Auto e scooter si scontrano tra Eboli e Capaccio. Due feriti trasportati in ospedale
Scontro tra una Fiat Bravo e uno scooter questo pomeriggio sulla SS18 tra i territori di Eboli e Capaccio Paestum.
In seguito all’impatto, la cui ricostruzione avverrà dopo i rilievi del caso, la coppia in sella allo scooter è caduta sull’asfalto riportando delle ferite.
I sanitari del VOPI intervenuti sul posto li hanno presi in carico e trasportati all’ospedale di Eboli. Non verserebbero in condizioni preoccupanti.
La dinamica è al vaglio dei Carabinieri.