Incidente sull’A2 del Mediterraneo a Contursi Terme. Feriti trasportati in ospedale
Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo all’altezza di Contursi Terme.
Per cause da accertare quattro veicoli, tra cui un furgone, sono rimasti coinvolti nell’impatto.
Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato i conducenti feriti in ospedale. Ad avere la peggio l’uomo al volante del furgone.
Rilievi del caso affidati agli agenti della Polizia Stradale che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, mentre le squadre Anas si sono occupate di ripristinare il tratto di autostrada interessato dallo scontro.
Il traffico ha subito notevoli rallentamenti.