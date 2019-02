Sala Consilina: si addormenta vicino al camino e viene avvolto dalle fiamme. 89enne in gravi condizioni

Un incidente si è verificato questa mattina, alle prime luci dell’alba, in un’abitazione di Sala Consilina, in località Viscigliete. Un uomo di 89 anni si è ustionato gran parte del corpo per un incendio sviluppatosi probabilmente dal camino, vicino al quale l’uomo si era addormentato.

L’allarme è stato dato dal fratello che vive con lui.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto a trasportare l’89enne presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le sue condizioni sembrerebbero gravi ed è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione.

