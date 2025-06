Violento scontro tra 5 auto questa notte ad Eboli, in località Santa Cecilia, lungo la SS18.

Poco prima della mezzanotte, per cause in corso di accertamento, si è verificato l’impatto in cui sono rimaste ferite 8 persone.

Sul posto i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento per le operazioni di soccorso ai feriti che, dopo l’intervento dei sanitari del 118, sono stati trasportati agli ospedali di Eboli e di Battipaglia per le cure e gli accertamenti sanitari.

Durante le operazioni di soccorso la S.S.18 è rimasta chiusa.

I rilievi del caso e la ricostruzione della dinamica dello scontro toccheranno ai Carabinieri della locale Compagnia.