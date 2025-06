C’è indignazione a Battipaglia per un anomalo furto avvenuto giovedì sera in via Carbone.

Qualcuno è entrato indisturbato nell’androne di un palazzo in cui abita un diversamente abile e, senza alcuno scrupolo, ha rubato la sua sedia a rotelle che in quel momento era stata posizionata sotto casa.

Il fratello della vittima, accortosi del furto, ha lanciato un appello sui social per ritrovare l’indispensabile mezzo di trasporto del suo caro.

In zona non sarebbero presenti telecamere di videosorveglianza e forse lo spregiudicato ladro ha portato via la sedia a rotelle per rivenderla, incurante del fondamentale utilizzo che il disabile ne fa quotidianamente per spostarsi.