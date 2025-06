Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio a Salerno in via De Filippo.

Per cause da accertare una Fiat 500 e uno scooter con in sella due persone si sono violentemente scontrati.

I due sul motociclo sono stati scaraventati sull’asfalto e a causa delle ferite riportate sono stati trasportati al “Ruggi” dai sanitari del 118.

Ferito anche il conducente dell’auto.

Sul posto gli agenti della Municipale per ricostruire la dinamica dell’impatto.