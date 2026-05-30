Nell’ambito di una più ampia operazione condotta a livello nazionale dalla Polizia di Stato, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, la Squadra Mobile di Salerno, con la collaborazione dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dei Commissariati distaccati di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore e Sarno, ha concluso un’articolata attività su tutto il territorio provinciale, finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, del porto abusivo di armi e delle varie forme di criminalità diffusa.

L’azione, svolta nelle ultime tre settimane, ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e ha portato all’arresto di 26 persone, di cui due minorenni, e alla denuncia di 39 persone, tra cui quattro minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 170 grammi di cocaina e crack, oltre a circa 30 grammi di cannabinoidi.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 6 armi da fuoco, anche a canna lunga, tra cui un fucile a pompa e una carabina, oltre a munizionamento di vario calibro.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, con il ritrovamento di 7 tra coltelli, anche a serramanico, e bastoni. Nel corso dell’operazione sono state identificate 4636 persone, di cui 138 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.