Incidente nei campi nel pomeriggio a Sassano.

Un uomo del posto, per cause in fase di accertamento, è rimasto gravemente ferito mentre si trovava sul suo trattore.

Il mezzo agricolo si sarebbe ribaltato e per il malcapitato si è reso necessario il soccorso da parte dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Polla. Dopo le prime cure al Pronto Soccorso è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina per i rilievi necessari a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.