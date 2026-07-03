Sono ore di apprensione a Gioi, nel Cilento, per il giovane Christian Passaro, carabiniere rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel trevigiano.

Lo schianto, avvenuto a Montebelluna, ha coinvolto la gazzella sulla quale viaggiavano il militare cilentano e un suo collega e un’altra auto con a bordo una famiglia composta da quattro persone.

I due carabinieri, rimasti gravemente feriti nel violento impatto, sono stati ricoverati all’ospedale di Treviso. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale.

A Gioi Cilento si spera per le sorti di Passaro e questa sera alle 21.00 ci sarà una veglia di preghiera per lui nella chiesa di San Nicola.