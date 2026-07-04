Gatti restano bloccati nel fiume Tusciano a Battipaglia. Salvati dai volontari della Protezione Civile
Gatti restano bloccati nell’alevo del fiume Tusciano a Battipaglia e vengono messi in salvo dai volontari della locale Protezione Civile.
I due sfortunati animali sono finiti in acqua rischiando di annegare e non riuscendo a tornare a riva.
Grazie alla tempestività dell’intervento e alla professionalità dei volontari battipagliesi sono stati raggiunti e recuperati in sicurezza.
Successivamente i gatti sono stati affidati alle associazioni che si occupano della tutela e della salvaguardia degli animali randagi.