Incidente in scooter sull’A2 tra Padula e Sala Consilina. Centauro ferito

Paura questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 101 tra gli svincoli di Padula e Sala Consilina in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento un 24enne di Castel San Giorgio in sella al suo scooter ha perso il controllo del motociclo cadendo sulla carreggiata.

A causa dell’impatto con l’asfalto il centauro è rimasto ferito e, dopo essere stato soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina per effettuare i rilievi del caso e il personale dell’Anas. Il motociclo è stato recuperato dalla ditta ESA Paciello di Sassano.

– Chiara Di Miele –