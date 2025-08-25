La sana alimentazione parte dai banchi di scuola. Ai supermercati Sole 365 parte l’iniziativa “Mela porto a scuola”, perchè la spesa è un’opportunità per imparare a scegliere il meglio per la nostra salute e per l’ambiente.

Per questo Sole 365 promuove da sempre i valori della Dieta Mediterranea, un vero e proprio stile di vita che fa bene a tutti.

Insieme al progetto “5 Colori” di Fondazione Pancrazio la catena nazionale ha creato percorsi educativi nelle scuole e attività ludiche nei punti vendita per insegnare ai più giovani l’importanza di una spesa sana e del consumo consapevole.

Negli ultimi anni i cambiamenti nelle abitudini alimentari e negli stili di vita dei bambini hanno portato a un aumento di sovrappeso, obesità severa e deficit nutrizionali. La semplice prescrizione di una dieta spesso non è sufficiente e può peggiorare la situazione. Il progetto “5 Colori” nasce per promuovere una sana alimentazione e stili di vita attivi, concentrandosi sulla scuola come ambiente ideale per educare e sulla famiglia come punto di riferimento. Il progetto si basa sull’apprendimento ludico, utilizzando cinque supereroi positivi, i “super five” che acquisiscono poteri speciali consumando frutta e verdura. I cinque colori del benessere (arancione, viola, bianco, rosso, verde) rappresentano un invito divertente e motivante per i bambini a scoprire questi alimenti.

Anche al supermercato Sole 365 con sede a Sala Consilina troverai sempre tante opzioni sane e bilanciate per gli snack da portare a scuola.

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –