La Giunta regionale ha deliberato la prosecuzione per il triennio 2026-2028 delle Azioni di Mobilità turistica riferite alle iniziative “Treni storici Campania” e “Prolungamento dell’Alta Velocità Salerno-Sapri”. Entrambi i progetti costituiscono uno spazio promozionale itinerante che consente, tra l’altro, la valorizzazione di aree interne contribuendo al loro sviluppo e riqualificazione, favorendo la mobilità collettiva, disincentivando l’uso del mezzo proprio nelle aree a maggiore richiamo turistico.

“La Regione Campania conferma il proprio impegno a sostegno dei collegamenti ferroviari ritenuti strategici per cittadini, pendolari e turisti, e monitorerà con attenzione l’efficienza dei servizi” così il vicepresidente e assessore ai Trasporti Mario Casillo.

“Perseguiamo nell’obiettivo primario di promuovere le aree interne come destinazione turistica integrata per contrastare lo spopolamento e decongestionare i grandi flussi turistici” ha dichiarato l’assessore al Turismo e Promozione del territorio, Vincenzo Maraio.

Nello specifico, è stato programmato, a valere sul PSC Campania, l’importo fino a 3.420.000 euro per la realizzazione delle azioni di cui al Piano di Mobilità Turistica 2026-2028, di cui 2.700.000 per l’iniziativa “Treni storici Campania” ed 720.000 euro per il “Prolungamento AV Salerno-Sapri”.

Confermato Acamir quale soggetto attuatore degli interventi il compito di assumere tutte le iniziative idonee al conseguimento delle finalità sottese al Piano, compresa l’attività di monitoraggio e verifica del gradimento sui servizi resi.

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