È stato condannato a 24 anni di reclusione Marco Aiello, l’uomo ritenuto responsabile del femminicidio della moglie, la 37enne Maria Rosa Troisi uccisa con una coltellata alla gola a Battipaglia il 20 settembre 2023.

La Corte d’Assise di Salerno ha condannato Aiello riconoscendo la seminfermità mentale, nonostante nel corso del processo l’accusa avesse presentato una perizia con cui si riconosceva la piena capacità di intendere e di volere. La perizia della difesa aveva invece evidenziato la totale incapacità.

I giudici della Corte d’Assise hanno disposto una perizia collegiale che ha riconosciuto un’alterazione mentale nel momento in cui è stato commesso l’atroce delitto, ma una piena capacità di essere giudicato.

Maria Rosa Troisi era incinta al quarto mese. Il marito, dopo aver accompagnato i due figli dai nonni, secondo gli inquirenti sarebbe tornato a casa e avrebbe accoltellato la moglie. Il movente risiederebbe nella gelosia, perchè Aiello era convinto che la vittima lo tradisse. A suo carico anche il capo di imputazione di procurato aborto.

Condannato anche al risarcimento delle parti civili, cioè i fratelli e i figli di Maria Rosa Troisi, oltre alle associazioni Spazio Donna, Polis, Non sei sola e al Comune di Battipaglia.

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