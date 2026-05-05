Incidente in motocicletta questo pomeriggio a Salerno. Un giovane in sella, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada in via dei Greci.

L’impatto sull’asfalto è stato violento e per lui è stato necessario richiedere l’intervento sul posto dei sanitari del 118.

Dopo le prime cure è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” in Pronto Soccorso.

Intervenute le Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità, mentre le squadre di Pissta si sono occupate di ripristinare il tratto di strada scenario dell’accaduto, nei pressi della sede delle Fonderie Pisano.