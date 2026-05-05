In occasione della Festa della Mamma i Centri Analisi Biochimica rinnovano il proprio impegno nella promozione della prevenzione e del benessere, lanciando un’iniziativa speciale dedicata alla salute.

Domenica 10 maggio, a partire dalle ore 8.00, tutte le sedi saranno aperte straordinariamente per offrire il Check-Up Mamma – Pacchetto Completo, un percorso di analisi pensato per monitorare i principali indicatori della salute femminile, tra cui energia, metabolismo e benessere generale.

L’iniziativa prevede un prezzo promozionale di 65 euro (anziché 117 euro), con l’obiettivo di rendere accessibile a tutte un servizio fondamentale per la prevenzione.

Accanto a questa proposta sarà disponibile anche il Check-Up Uomo al costo promozionale di 40 euro, oltre alla possibilità di effettuare qualsiasi altro esame del sangue. L’iniziativa sarà attiva presso tutte le sedi Biochimica di Padula, Atena Lucana e Battipaglia

Tra le proposte anche la possibilità di acquistare una gift card Biochimica, un’idea regalo utile e significativa: un gesto concreto per prendersi cura delle persone care.

“La prevenzione è il regalo più importante” è il messaggio che accompagna questa campagna, invitando tutti a cogliere l’opportunità di effettuare controlli mirati in modo semplice e conveniente.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare direttamente le sedi Biochimica: Sede di Padula 0975/74208 – 373/7832999; Sede di Atena Lucana 0975/71327 – 373/7832999; Sede di Battipaglia 0828/621020 – 366/1148413

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –