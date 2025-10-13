Strepitosa prestazione dei giovani lottatori della New Kodokan Lucania di San Pietro al Tanagro che ieri a Ostia al Centro Olimpico FIJLKAM hanno disputato i Campionati Italiani Under 13 e Ragazzi.

La società ha vinto ben 5 medaglie e Andrea Soccodato è diventato Campione Italiano nei 68 kg Ragazzi.

4 argenti sono stati conquistati da Francesco Bruno nei 61kg Ragazzi e da Vincenzo Mastroberti nei 57 Kg, Nazar Parasyuk nei 68 kg e Alessio Soccodato nei 75 kg, tutti e tre gli atleti hanno gareggiato nella categoria Under 13.

Buona la prova di Giuseppe Morena nei 41kg seppur senza medaglia.

In gara i lottatori sono stati seguiti da Viki e Alessia Amendola che hanno trasmesso ai ragazzi esperienza e grinta permettendo questo splendido ennesimo successo.

