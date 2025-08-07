Paura nel pomeriggio lungo l’A2 del Mediterraneo in direzione Sud tra Atena Lucana e Sala Consilina.

Una Citroen C3 ha preso fuoco per cause da accertare mentre viaggiava in autostrada. Il conducente è riuscito ad accostare lungo la corsia di emergenza per mettersi in salvo insieme ad altre tre persone che viaggiavano a bordo.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza.

Presenti gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e le squadre Anas che hanno ripristinato l’ordinaria viabilità del tratto di A2 che in questi giorni è molto trafficato, soprattutto dai vacanzieri.

L’auto distrutta dalle fiamme è stata recuperata dal Soccorso stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.