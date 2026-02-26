Un incidente si è verificato questa sera allo svincolo dell’A2 del Mediterraneo a Polla.

Per cause da accertare, un’Audi è uscita fuori strada finendo contro un guardrail. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che hanno accompagnato il conducente all’ospedale “Luigi Curto” per le cure del caso.

Presenti anche gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina e gli uomini dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dall’incidente.