Paura questo pomeriggio ad Agropoli.

Nei pressi dello svincolo di Agropoli Nord un 56enne di Battipaglia, alla vista di un posto di blocco della Polizia Municipale, ha deciso di ignorare l’alt dando il via ad una serie di manovre estremamente pericolose.

L’uomo ha speronato poi l’auto degli agenti guidati dal Comandante Maurizio Cauceglia, imboccando poi a tutta velocità la Cilentana. L’inseguimento si è protratto per diversi chilometri e, considerata la gravità della situazione, sono stati allertati anche i Carabinieri.

Il 56enne è stato bloccato nel tratto compreso tra gli svincoli di Agropoli Nord e Agropoli Sud ed è stato arrestato in virtù della nuova normativa che prevede l’arresto in flagranza differita per chiunque non ottemperi all’alt delle Forze dell’Ordine.

Indagini in corso per capire cosa ha spinto l’uomo a fuggire.