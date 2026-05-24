Sasso lanciato contro una finestra ad Eboli. Donna ferita alla testa
Paura ad Eboli quando venerdì sera in via Sansone si è verificato un episodio che ha lasciato sgomenta la cittadinanza.
Qualcuno ha lanciato un sasso contro la finestra di un’abitazione. Probabilmente si tratterebbe di un gruppo di giovani.
Il sasso ha mandato in frantumi i vetri della finestra posta al primo piano mentre in quell’istante una donna si trovava vicino all’infisso. E’ stata colpita alla testa riportando delle ferite. Per lei si sono rese necessarie le cure da parte dei sanitari del 118, mentre i responsabili del deprecabile gesto si sono dileguati.
I residenti della zona chiedono dunque maggiore sicurezza e più controlli a tutela della loro tranquillità.