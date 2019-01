Incidente con il paracadute a Pontecagnano. Uomo gravemente ferito

Un grave incidente in paracadute si è verificato nella tarda mattinata di oggi a Pontecagnano Faiano.

Un medico 67enne di Benevento, per cause in corso di accertamento, è rimasto gravemente ferito mentre stava cercando di effettuare un atterraggio con il paracadute nei pressi dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi.

L’uomo, esperto paracadutista, è precipitato con violenza al suolo forse per una manovra sbagliata o per le folate di vento.

Dopo l’incidente è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Salerno.

Sul posto per ricostruire quanto accaduto sono intervenuti i Carabinieri.

– Chiara Di Miele –