Calcio, altra sconfitta per il Valdiano. 2019 partito male, vince la Polisportiva Santa Maria

Per il Valdiano il nuovo anno non è iniziato bene. Dopo la sconfitta nel match di recupero con l’Agropoli ecco un altro ko questa volta nell’anticipo della terza di ritorno sul campo della Polisportiva Santa Maria che si è imposta 2-0 con una rete per tempo. A dire il vero l’undici di Tudisco che per l’occasione presentava dal primo minuto entrambi gli ultimi due innesti Masullo ( clamorosa la sua incertezza in occasione del raddoppio) e l’argentino Del Giglio Grossi, per quasi tutta la prima frazione riusciva a tenere sotto controllo le iniziative dei giallorossi di Pirozzi, ma quando le squadre sembrava dovessero andare al riposo in parità, ecco uno svarione della retroguardia apparsa molle che ha favorito l’inserimento di Manzo in piena area, il quale ha beffato Faggiano. Una rete pesante che ha fatto incanalare la sfida nella direzione voluta della Polisportiva, mentre è risultata letale per il Valdiano che peggio non poteva essere, ovvero incassare una rete quasi al tramonto della prima frazione.

Nella ripresa Tudisco provava a cambiare qualcosa inserendo l’ivoriano Doukourè, e proprio dai piedi dello sgusciante esterno di attacco arrivava la più ghiotta occasione per pareggiare, ma era bravo Spicuzza. Poi il Valdiano è rimasto anche in dieci per l’espulsione per doppio giallo a Della Femina e due minuti più tardi all’80’ ecco un’altra topica in difesa e questa volta la commette chi meno te lo aspetti: l’esperto Masullo, il quale invece di rinviare preferisce giocare la palla di fatto servendola sui piedi di De Sio, che ringraziava di cotanto omaggio e gonfiava per la seconda volta la rete della porta di Faggiano, decretando la sconfitta degli azulgrana.

Un altro passo falso che li fa restare a 13 punti ma gli evita di scivolare in fondo alla graduatoria solo per la contemporanea sconfitta del San Vito Positano, mentre la Polisportiva Santa Maria sale a 30 punti e conserva la quarta poltrona. Nella prossima giornata il Valdiano della presidente Barbara Aumenta Sabia, al Vertucci di Teggiano, ospiterà l’Eclanese, che ha battuto la Battipagliese.

Intanto il Commissario del Comitato Campania, Luigi Barbiero, ha stabilito la data per recuperare le partite della prima giornata di ritorno rinviate domenica scorsa per neve e ghiaccio: si giocherà mercoledì 13 febbraio ed è possibile chiedere anche una variazione sull’orario d’inizio.

– Gerardo Lobosco –