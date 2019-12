Incidente ad Auletta,non ce l’ha fatta la giovane Mariapia Di Stasio.I suoi organi salveranno altre vite

Non ce l’ha fatta Mariapia Di Stasio, la 23enne di Auletta rimasta gravemente ferita in un incidente stradale in località Cerreta di Auletta nella serata del 4 dicembre scorso.

La ragazza ha smesso di vivere questa sera nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale “Ruggi” di Salerno, dove era stata trasferita a causa della gravità delle sue condizioni.

Mariapia, nella sera di mercoledì, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo della sua Fiat Punto finendo all’interno di un uliveto. Sembra che con lei, in un’altra auto, stesse facendo rientro anche il fidanzato, il primo a rendersi conto dell’incidente e ad avvertire i soccorsi. Trasportata dai sanitari del 118 all’ospedale di Polla, le sue condizioni sono parse subito critiche.

Addolorata e scossa per il tragico episodio tutta la comunità di Auletta dove la giovane era stimata e benvoluta da tutti.

I familiari hanno dato il consenso all’espianto degli organi, che serviranno a salvare altre vite.

– Paola Federico –

