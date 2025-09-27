Incidente a Sala Consilina. Non ce l’ha fatta il giovane del posto rimasto ferito
Non ce l’ha fatta uno dei due giovani rimasti gravemente feriti nell’incidente stradale che si è verificato in serata a Sala Consilina all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo.
Si tratta di un 15enne del posto che viaggiava in sella ad uno scooter che, per cause da accertare, si è scontrato con una Citroen C3 condotta da una donna, sempre del posto. Con lui viaggiava un altro minorenne di Teggiano ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Polla.
Sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118 che hanno trasportato i due giovani al “Curto”. Purtroppo il 15enne di Sala Consilina, nonostante gli sforzi dei medici, ha smesso di vivere.
La dinamica dello scontro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.
Addolorata la comunità appena appresa la notizia. Il ragazzo era molto conosciuto e benvoluto.