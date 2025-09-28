Sono ore di forte dolore e di silenzio quelle che stanno vivendo le comunità di Sala Consilina ed Atena Lucana sconvolte dalla notizia della tragica scomparsa di Nicola Pio Spolzino, il 15enne rimasto coinvolto in un incidente nella serata di ieri.

Il 15enne viaggiava in sella ad uno scooter insieme ad un coetaneo di Teggiano quando, per cause da accertare, si è scontrato con una Citroen C3 condotta da una donna. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale “Luigi Curto” di Polla dove in seguito il suo cuore ha smesso di battere nonostante gli sforzi dei sanitari di salvargli la vita.

Invece il giovane di Teggiano, dopo le prime cure al “Curto”, è stato trasferito all’ospedale “Ruggi” di Salerno.

Nicola descritto come timido, riservato e dall’animo gentile, era conosciuto e benvoluto da tutti. Sempre sorridente e amante della vita, era uno studente dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano e frequentava la terza classe del Liceo delle Scienze Applicate.

Il Polo Liceale esprime il proprio cordoglio ai familiari del giovane Nicola. Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, le studentesse, gli studenti e le loro famiglie si stringono al dolore dei familiari e sono vicini a coloro che sono stati coinvolti nell’incidente stradale.

“Una notizia drammatica che ci ha riempito il cuore di una tristezza infinita– ha dichiarato la Preside dell’istituto superiore di Teggiano Maria D’Alessio– Per tutti noi è stato un risveglio atroce questa mattina. Non esistono parole capaci di comunicare il nostro dolore. Un nostro alunno che lascia per sempre vuoto il suo banco di scuola, rappresenta un vuoto che si propaga come una voragine. Insieme a ciascun membro della nostra comunità scolastica, stringo forte i genitori di Nicola Pio e di sua sorella Asia che frequenta il nostro Liceo Artistico e quanti lo amano”.

La notizia di questa ennesima tragedia si è diffusa rapidamente a Sala Consilina, già in festa per il Santo Patrono, e ha lasciato nello sgomento i cittadini che si sono stretti intorno al dolore della mamma, del papà, della sorella e di tutti i familiari.

Diversi i messaggi di cordoglio e sconvolti e increduli gli amici ricordano i tanti momenti spensierati vissuti con lui.

La salma attualmente si trova presso l’obitorio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

“In certi momenti mancano le parole. Si vorrebbe dire tanto ma a volte il silenzio dice tutto. Ti svegli in un giorno qualunque, pieno di vita e poi all’improvviso il buio. Un giovane ragazzo, il nostro Nicola, ci lascia a soli 15 anni. Con lui si spegne un sorriso, un cuore puro. E con lui, un pezzo di noi. Lo Sporting Academy si stringe con profondo dolore attorno alla sua famiglia, condividendo il peso di un lutto troppo grande da comprendere. Ci uniamo in preghiera, con rispetto, con amore, con il cuore colmo di tristezza. Un pensiero speciale va anche al nostro Roberto, a cui auguriamo una pronta guarigione. Ti siamo vicini, con affetto e calore” commenta la società.

