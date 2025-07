Paura oggi a Paterno dove si è verificato un incidente stradale.

Per cause da accertare un’Audi con alla guida un 35enne e un furgone condotto da un 50enne si sono scontrati. Quest’ultimo veicolo a seguito dello scontro si è ribaltato in strada.

Nell’impatto sono rimasti feriti i due conducenti, per i quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che li hanno accompagnati in ospedale per le cure del caso. Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Viggiano ai quali tocca ricostruire l’esatta dinamica.