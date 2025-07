“Con la chiusura del Punto Nascita a Sapri, De Luca racconta barzellette ai cittadini”.

Tuona così l’onorevole Attilio Pierro, coordinatore provinciale della Lega Salerno, in merito alla chiusura definitiva del reparto.

“L’Asl di Salerno, con un atto di organizzazione aziendale, aveva sottolineato l’importanza del Punto Nascita di Sapri – sottolinea – vista la distanza con altri presidi ospedalieri, aggregando l’Unità operativa semplice di Ginecologia e Ostetricia di Sapri all’Unità operativa complessa di Vallo della Lucania: quindi i dati delle nascite andrebbero letti in modo congiunto”.

A maggio l’onorevole ha presentato un’interrogazione al ministro della Salute per difendere il presidio, anche alla luce del ruolo del Cilento nei piani della Protezione Civile in caso di emergenza per i cittadini dei Campi Flegrei: “Ignorare tutto questo è grave. Il Pd continua a voltare le spalle alle donne, smantellando i servizi di base e ostacolando famiglie e sviluppo locale”.

Articolo correlato:

03/07/2025 – Chiusura del Punto Nascita di Sapri. Il Comitato di Lotta per l’Ospedale: “Siamo profondamente preoccupati”