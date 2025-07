Struttura precaria in un lido di Villamare, scatta il sequestro.

Il procedimento, disposto dal Gip del Tribunale di Lagonegro, è stato eseguito dagli uomini della Guardia Costiera di Palinuro, guidati dal Tenente di Vascello Samantha Losito, nella frazione costiera di Vibonati.

La struttura era realizzata abusivamente in un’area soggetta a vincolo paesaggistico e in constrasto con la normativa vigente in materia di edilizia, demanio e ambiente.

Denunciato all’Autorità Giudiziaria il concessionario dell’opera.

L’azione rientra nell’operazione “Mare sicuro 2025” della Guardia Costiera, volta alla tutela del patrimonio marittimo.