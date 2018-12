Inchiesta sulla Sanità in Basilicata.Il Tribunale del Riesame conferma il divieto di dimora per Pittella

Il Tribunale del Riesame di Potenza ha confermato il divieto di dimora nel capoluogo lucano per Marcello Pittella nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità della Procura della Repubblica di Matera.

Il Tribunale ha così deciso respingendo il ricorso del governatore lucano, che resta così sospeso dall’incarico per effetto della legge Severino.

Il Riesame è stato chiamato ad esprimersi una seconda volta dopo che il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto “ininfluente” la decisione della Corte di Cassazione che aveva messo in discussione i motivi per i quali Pittella era stato arrestato.

– Paola Federico –

