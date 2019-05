Eboli: al via la messa in sicurezza sulla S.P.204 Aversana. In cantiere anche altri interventi

Insediato il cantiere per la messa in sicurezza sulla Strada Provinciale 204 Aversana, innesto con la Statale 18, Strada Provinciale 308 e Strada Provinciale 195. Ad annunciarlo il consigliere provinciale Fausto Vecchio, delegato all’Ambiente.

“Sono stati stanziati 84mila e 500 euro, fondi Mit con ribasso, per questi importanti lavori – spiega – Come comunicato dal Presidente della Provincia, Michele Strianese, abbiamo mantenuto gli impegni“.

Ma non è l’unica novità per Eboli. Infatti anche la Strada Provinciale 30, innesto Via Lauria – Bivio Strada Provinciale 308, S.S. 18 sarà oggetto di lavori che inizieranno a giugno. Saranno svolte opere di sistemazione e messa in sicurezza di vari tratti del piano viabile dissestato nel Comune di Eboli, per un importo di 73.000 euro.

Il consigliere provinciale Fausto Vecchio, che è anche presidente del Consiglio comunale di Eboli, è impegnato inoltre nel recuperare tutti i fondi possibili per le arterie provinciali cittadine, che necessitano di manutenzione e messa in sicurezza, ma anche per le scuole. Questo è l’impegno quotidiano del consigliere che lavora spalla a spalla con il sindaco Massimo Cariello.

“C’è la possibilità di mettere a posto strade e scuole del territorio ebolitano e mi impegnerò assiduamente per realizzare tutte le migliorie possibili” afferma Vecchio.

Il sindaco Cariello afferma che “la sinergia istituzionale con la Provincia di Salerno prosegue. Dopo di me, devo dire che il consigliere provinciale Fausto Vecchio, nonostante da pochissimo in carica, è subito entrato nel meccanismo istituzionale e grazie al Presidente Strianese, ha già ottenuto importanti risultati. Dobbiamo proseguire su questa strada che di certo ci porterà a tagliare traguardi sempre più prestigiosi“.

– Chiara Di Miele –