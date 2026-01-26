Incentivi per le assunzioni, come richiederli? Intervista a Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano
La Regione Campania offre incentivi per l’assunzione di disoccupati o inoccupati con un programma FSE+ 2021-2027 che prevede bonus fino a 15.000 euro per contratti a tempo indeterminato full-time e 6.000 euro per contratti a tempo determinato/apprendistato (minimo 12 mesi).
Le domande si inviano in finestre temporali specifiche, con la seconda finestra attiva dal 20 gennaio al 3 febbraio 2026.
A chi è rivolto l’avviso? Come si può richiedere l’incentivo? Lo spiega la dottoressa Maria Antonietta Aquino di Confesercenti Vallo di Diano.
Per tutte le informazioni lo sportello Confesercenti Vallo di Diano è raggiungibile presso la sede in via San Sebastiano a Sala Consilina, nella Zona Industriale a Polla, all’email vallodidiano@impresealcentro.it, al numero 0975-527277 o consultando il sito internet.