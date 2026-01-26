Ladri nella notte ai danni di un’azienda di Montecorvino Rovella che si occupa di edilizia.

Ignoti, dopo aver fatto accesso nella struttura, sono riusciti a rubare attrezzi di fabbrica e a farla franca dandosi alla fuga con il bottino.

I proprietari, scoperto il furto, hanno sporto denuncia alle Forze dell’Ordine e hanno lanciato sui social un messaggio carico di amarezza per quanto subito.

“Ai ladri auguriamo lunga vita e di poter vivere serenamente, anche se ledendo le altre persone – scrivono -. Prima o poi ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. La vostra povertà d’animo potrà portarvi qualche centinaio di euro, ma non toccherà i valori, i sacrifici e la dignità di chi lavora onestamente“.