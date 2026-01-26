Furto in un’azienda di Montecorvino Rovella. Ladri in fuga con attrezzi
Ladri nella notte ai danni di un’azienda di Montecorvino Rovella che si occupa di edilizia.
Ignoti, dopo aver fatto accesso nella struttura, sono riusciti a rubare attrezzi di fabbrica e a farla franca dandosi alla fuga con il bottino.
I proprietari, scoperto il furto, hanno sporto denuncia alle Forze dell’Ordine e hanno lanciato sui social un messaggio carico di amarezza per quanto subito.
“Ai ladri auguriamo lunga vita e di poter vivere serenamente, anche se ledendo le altre persone – scrivono -. Prima o poi ognuno deve fare i conti con la propria coscienza. La vostra povertà d’animo potrà portarvi qualche centinaio di euro, ma non toccherà i valori, i sacrifici e la dignità di chi lavora onestamente“.