Un intervento chirurgico di altissima complessità, eseguito dall’équipe di Ortotraumatologia del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno diretta dal dottore Mauro Nese, ha restituito la mobilità e una nuova qualità di vita ad un paziente che da anni era fortemente limitato nelle relazioni sociali e nei movimenti quotidiani.

Quest’ultimo era affetto da una grave coxartrosi bilaterale, patologia progressivamente aggravata da un peso corporeo superiore a 150 kg. Proprio l’obesità severa, insieme a numerose malattie, aveva reso nel tempo estremamente rischioso il necessario intervento chirurgico, tanto che in precedenza nessuna struttura ospedaliera aveva ritenuto possibile procedere all’operazione.

Di conseguenza, l’assenza di trattamento ha portato la patologia ad evolvere fino alla diagnosi di una subentrata anchilosi bilaterale delle anche, condizione in cui la testa del femore risulta fusa all’interno dell’acetabolo, determinando una completa perdita di mobilità articolare e quindi un diffuso e intenso dolore. Di fronte ad un quadro clinico così complesso l’équipe ortopedica del “Ruggi” ha messo in campo una scrupolosa pianificazione multidisciplinare e una vera e propria regia organizzativa, come dichiara il dottore Nese.

“Abbiamo valutato attentamente ogni rischio e ogni possibile strategia terapeutica e l’intervento, durato 5 ore, è stato eseguito con successo grazie al supporto dell’anestesista dottoressa Milito, del dottore De Cicco al mio fianco in questa complicata e stressante situazione, del fisioterapista Alfredo Rizzo. Insieme, sostenendoci reciprocamente, abbiamo raggiunto un risultato assolutamente brillante – aggiunge Nese -. Nella nostra Azienda ospedaliera sono presenti le professionalità adatte ad affrontare le sfide chirurgiche più complesse, confermando l’eccellenza dell’Ortopedia del Ruggi e il suo ruolo di riferimento nella gestione dei casi ad alta specialità“.

Il paziente già nei giorni successivi all’operazione, grazie anche al supporto delle terapie riabilitative, ha iniziato a recuperare la mobilità con la scomparsa del dolore che per anni aveva condizionato pesantemente la sua vita quotidiana.