Incendio in un’azienda di rifiuti tra Eboli e Battipaglia. Intervengono i Vigili del Fuoco

Un vasto incendio si è sviluppato tra Eboli e Battipaglia.

Ad andare in fiamme è stata un’azienda di rifiuti speciali. L’incendio, in poco tempo, ha lambito le ecoballe presenti nell’azienda.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza la zona. La Protezione Civile ha inoltre diramato una nota dove invita i cittadini a tenere le finestre chiuse e a non uscire di casa per via dei fumi.

“Si tratta del quarto incendio, nel giro di un solo anno, che si sviluppa all’interno della gestione privata dei rifiuti nel Comune di Battipaglia – attacca con fermezza il sindaco di Eboli Massimo Cariello – I cittadini ebolitani sono allarmati ed io con loro perché questi incendi stanno determinando un enorme danno soprattutto alle nostre colture agricole ed a tante abitazioni private sul territorio comunale. Chiedo ufficialmente al Comune di Battipaglia se in questo ultimo anno, visti i tanti e pericolosi incendi registrati, abbia operato interventi. Il pericolo potenziale è evidente, la preoccupazione dei cittadini è concreta, invito ufficialmente le autorità competenti ad intervenire urgentemente. Un danno del genere è inaccettabile, occorre controllare gestioni e flussi dei rifiuti del territorio, chiediamo chiarezza”.

L’Amministrazione comunale di Eboli si è attivata immediatamente ed ha effettuato un primo sopralluogo.

– Claudia Monaco –