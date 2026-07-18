Il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi si è recato oggi a Maratea nell’area colpita dal vasto incendio, nei pressi della statua del Cristo.

“E’ stato ferito uno dei luoghi più iconici, belli e rappresentativi dell’intero territorio lucano” le sue parole.

Un vasto incendio si è sviluppato nei giorni scorsi decimando ettari di vegetazione.

Bardi ha fatto sapere che lunedì 20 luglio l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Pasquale Pepe sarà sul posto per valutare l’entità dei danni e avviare concretamente il programma di messa in sicurezza del costone di Monte San Biagio.